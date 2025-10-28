محافظ الجيزة يوجه بغلق منشآت مخالفة وبحل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي الدوري لبحث طلبات وشكاوى سكان أحياء العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية ومركز أطفيح، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مجموعة من الشكاوى المتنوعة التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجّهًا باتخاذ قرارات فورية لحلها على أرض الواقع.

غلق مطعم ليلي مخالف بالعجوزة

واستعرض المحافظ شكوى أحد المواطنين من شارع عبد القوي أحمد المتفرع من شارع شهاب بحي العجوزة، لتضرره من منشأة “مطعم ليلي” تمارس نشاطها دون ترخيص وتتسبب في إزعاج السكان.



وأكد المحافظ أنه تم غلق المنشأة وقطع المرافق عنها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئية وإجراءات قانونية ضد القائمين على النشاط المخالف.

إزالة مخالفات محل بدون ترخيص بالطالبية



كما بحث المحافظ شكوى إحدى المواطنات من شارع خوفو بالكوم الأخضر بحي الطالبية بشأن محل مخالف أعاد فتحه بعد إغلاقه من قبل الحي.



ووجّه المحافظ رئيس الحي بمتابعة الموقع بصفة دورية لمنع ممارسة النشاط مجددًا دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفة أو تعديل إنشائي غير معتمد.

تيسيرات للمواطنين بالمنيرة الغربية



وفي حي المنيرة الغربية، ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين بمنطقة الحفرية لرفض الحي طلبه بسقف الدور الأول رغم حصوله على نموذج (8).



وكلف المحافظ رئيس الحي بفحص الطلب قانونيًا والإسراع في إصدار الترخيص تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على حقوقهم.

متابعة مشروع الصرف الصحي بأطفيح



وفي مركز ومدينة أطفيح، تقدّم أحد المواطنين من قرية صول بشكوى ضد الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لاستخدامها المعدات الثقيلة ووضع خطوط الصرف فوق خطوط مياه الشرب، مما تسبب في تلف خطوط المنازل وتسرب المياه.



ووجّه المحافظ رئيس مركز أطفيح ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة المعاينة الميدانية للمنطقة ومعالجة المشكلة بشكل جذري لضمان سلامة الشبكات والمباني.

واختتم محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية كمنصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التفاعل السريع مع الشكاوى وتحقيق حلول ملموسة على أرض الواقع.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، والأستاذ محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

