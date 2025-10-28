الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية
ads

تمكنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بدائرة مركز أطفيح.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة برئاسة محمد أبو النور، مفتش بإدارة الرقابة المركزية، وبمشاركة أعضاء الحملة تامر حمدي، وأيمن سيد، ومدثر سعد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين أن البطاقات التموينية المضبوطة كانت تُستخدم بشكل مخالف للقرارات التموينية المنظمة لصرف الخبز المدعم.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة السيد بلاسي، وذلك لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين بالجيزة إدارة الرقابة المركزية ضبط بطاقات تموينية مركز اطفيح بلاسي وكيل وزارة التموين حملات تموينية المخابز البلدية الدعم التمويني

مواد متعلقة

وزارة البيئة تنظم فعالية "تنظيف وادي دجلة" لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة

تجميل الأكشاك الكهربائية بالجيزة برسومات فرعونية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بدء تشغيل شاشات عرض بالميادين لبث مواد توعوية عن المتحف المصري الكبير في الجيزة

الجيزة في ثوبها الجديد، المتحف المصري الكبير يكتب فصلا جديدا من الحضارة (صور)

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

القومي للبحوث يناقش دور الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي

محافظ الجيزة: توفير مولدات كهربائية خاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

أعمال تطوير شاملة حول المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح المرتقب

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

دموع تلاميذ إحدى مدارس أبو حماد ترسم مشهد الوداع الأخير لمعلمهم بالشرقية (صور)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ثابت بن قيس الأنصاري رجل الوصية بعد الوفاة وصاحب الكرامة يوم اليمامة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالضغوط النفسية والشعور بالتعاسة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية