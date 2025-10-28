ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

تمكنت إدارة الرقابة المركزية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بدائرة مركز أطفيح.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مكثفة برئاسة محمد أبو النور، مفتش بإدارة الرقابة المركزية، وبمشاركة أعضاء الحملة تامر حمدي، وأيمن سيد، ومدثر سعد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تبين أن البطاقات التموينية المضبوطة كانت تُستخدم بشكل مخالف للقرارات التموينية المنظمة لصرف الخبز المدعم.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة السيد بلاسي، وذلك لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه الفعليين.

