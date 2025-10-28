محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

واصلت محافظة الجيزة جهودها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف المراكز والقرى، حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال مركز ومدينة منشأة القناطر، التي تمكنت من إزالة 10 حالات بناء مخالف في المهد، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة الميدانية ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة غرفتين من الطوب والأسمنت على مساحة 70 مترًا بقرية نكلا، بالإضافة إلى فك شدّة خشبية لعمل سملات خرسانية بمساحة مماثلة في المنصورية، قبل استكمال المخالفة.

كما أسفرت الحملات عن إزالة أربع مخالفات بناء أخرى بالمنصورية شملت سورًا وغرفتين بالطوب والأسمنت ومبانٍ بالبلوك الأبيض بمساحة إجمالية بلغت 225 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالة بالكامل حفاظًا على الأراضي الزراعية.

وفي قرية كفر حجازي، أزالت الأجهزة التنفيذية حالتين تعدٍ عبارة عن غرفتين وسور من الصاج على مساحة 160 مترًا مربعًا، بينما شهدت قرية بهرمس إزالة ثلاث حالات بناء بالطوب والأسمنت وسور بداخله غرفة بمساحة كلية 280 مترًا مربعًا زراعيًا، بالإضافة إلى فك شدّة خشبية بقرية برقاش داخل الحيز العمراني قبل استكمال المخالفة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة مستمرة في التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات، مشددًا على تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مع استمرار المتابعة اليومية لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية من محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.