الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة: القضاء على 10 حالات بناء مخالف وتعديات زراعية بمنشأة القناطر

ازالة المخالفات
ازالة المخالفات
ads

واصلت محافظة الجيزة جهودها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف المراكز والقرى، حيث تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال مركز ومدينة منشأة القناطر، التي تمكنت من إزالة 10 حالات بناء مخالف في المهد، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة في إحكام الرقابة الميدانية ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة غرفتين من الطوب والأسمنت على مساحة 70 مترًا بقرية نكلا، بالإضافة إلى فك شدّة خشبية لعمل سملات خرسانية بمساحة مماثلة في المنصورية، قبل استكمال المخالفة.

كما أسفرت الحملات عن إزالة أربع مخالفات بناء أخرى بالمنصورية شملت سورًا وغرفتين بالطوب والأسمنت ومبانٍ بالبلوك الأبيض بمساحة إجمالية بلغت 225 مترًا مربعًا، حيث تمت الإزالة بالكامل حفاظًا على الأراضي الزراعية.

وفي قرية كفر حجازي، أزالت الأجهزة التنفيذية حالتين تعدٍ عبارة عن غرفتين وسور من الصاج على مساحة 160 مترًا مربعًا، بينما شهدت قرية بهرمس إزالة ثلاث حالات بناء بالطوب والأسمنت وسور بداخله غرفة بمساحة كلية 280 مترًا مربعًا زراعيًا، بالإضافة إلى فك شدّة خشبية بقرية برقاش داخل الحيز العمراني قبل استكمال المخالفة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة مستمرة في التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات، مشددًا على تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مع استمرار المتابعة اليومية لرصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف.

وشهدت الحملات متابعة ميدانية من محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة إزالة التعديات منشأة القناطر البناء المخالف الأراضى الزراعية حملات الازالة المهندس عادل النجار مخالفات البناء

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد استعدادات افتتاح المتحف الكبير ويتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه

محافظ الجيزة: فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف الكبير وأهميته الحضارية

محافظ الجيزة يوجه بغلق منشآت مخالفة وبحل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

ضبط 227 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز أطفيح

التحفظ على 2500 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالهرم

وزارة البيئة تنظم فعالية "تنظيف وادي دجلة" لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة

تجميل الأكشاك الكهربائية بالجيزة برسومات فرعونية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

بدء تشغيل شاشات عرض بالميادين لبث مواد توعوية عن المتحف المصري الكبير في الجيزة

الأكثر قراءة

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

أخبار الحوادث اليوم: موعد تطبيق قرار وزير الداخلية بشأن رسوم تأشيرة دخول مصر.. مواعيد إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2026.. حبس متهمين جدد في مجزرة أطفال اللبيني ووالدتهم

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

شاب يفقد حياته دفاعًا عن فتاة، مشاجرة بسبب معاكسة تنتهي بجريمة قتل في بنها

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية