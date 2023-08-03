الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الملح الإنجليزي، يسكن الآلام ويعالج نقص المغنيسيوم

الملح الانجليزي وفوائده،
الملح الانجليزي وفوائده، فيتو

فوائد الملح الانجليزي، متعددة، ودائمًا تتعلق فوائد الملح الانجليزي بالتجميل من جهة، وبالحالة النفسية من جهة أخرى، فمن المتعارف عليه أن فوائد الملح الانجليزي تتمثل في أنه يخلص الجسم من الطاقة السلبية، ويستخدم كذلك كمقشر للجسم.
 

فوائد الملح الانجليزي

فوائد الملح الانجليزي للصحة

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الملح الانجليزي يستخدم في تخفيف المشاكل الصحية للجسم، مثل وجع العضلات والتوتر، إلى جانب العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية: 

 

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يوفر المغنيسيوم
يعتبر المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم، يفيد القلب والجهاز العصبي.

 

\والمغنيسيوم يمكن امتصاصه بشكل أفضل عن طريق حمامات الملح الإنجليزي أكثر من تناوله عن طريق الفم.

 

يعزز النوم ويقلل من التوتر

تعد مستويات المغنيسيوم الكافية ضرورية للنوم والتخلص من الإجهاد، على الأرجح لأن المغنيسيوم يساعد عقلك على إنتاج الناقلات العصبية التي تحفز على النوم وتقلل من التوتر، وبالتالي قد يؤثر انخفاض مستويات المغنيسيوم سلبًا على جودة النوم والإجهاد. 
ولذلك؛ فالحصول على حمام دافئ مع تدليك الجسم بالملح الإنجليزي، يجعلك تنعم بليلة نوم هادئة، ويخلصك من التوتر الذي تعرضت له خلال اليوم.

 

يساعد في علاج الإمساك

غالبًا ما يستخدم المغنيسيوم لعلاج الإمساك، لأنه يسحب الماء إلى القولون، مما يعزز حركة الأمعاء.

 

في أغلب الأحيان، يتم تناول المغنيسيوم عن طريق الفم لتخفيف الإمساك على شكل سترات المغنيسيوم أو هيدروكسيد المغنيسيوم أو أكسيد المغنيسيوم.

 

وقد يكون تناول الملح الانجليزي فعالًا أيضًا.

 

تقليل وجع العضلات للرياضيين

الملح الإنجليزي يمكنه أن يقلل من وجع العضلات، ويخفف من التشنجات - وكلاهما عاملين مهمين لأداء التمرين والتعافي.


من المعروف أن مستويات المغنيسيوم الكافية مفيدة للتمرين؛ لأن المغنيسيوم يساعد على زيادة توافر الجلوكوز في الدم والعضلات والدماغ مع تقليل تراكم حمض اللاكتيك في العضلات.


في حين أن الاسترخاء في الحمام الساخن قد يساعد في تهدئة آلام العضلات.


ويمكن للمكملات الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم أن تمنع بشكل فعال نقص المغنيسيوم، خاصة أنه من المتعارف عليه ان الرياضيين يتعرضون لانخفاض مستويات المغنيسيوم، لذلك ينصح بتناول مكملات المغنيسيوم لضمان المستويات المثلى.

حمام الملح الانجليزي

تسكين الألم والتورم

الملح الانجليزي يساعد في تقليل الألم والتورم، فالاسترخاء في الماء الدافئ المضاف له الملح الانجليزي، يفيد في تحسين أعراض الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل، خاصة أن العديد من الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل يعانون من نقص في المغنيسيوم.

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