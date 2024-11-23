7 أعراض رئيسية تدل على الإصابة بنقص المغنيسيوم

نقص المغنيسيوم، هو مشكلة صحية غالبًا ما يتم تجاهلها، ويمكن أن تختلف أعراض نقص المغنيسيوم فقد تكون جسدية وعقلية.

في بعض الحالات، قد يكون النقص غير مشخص بشكل صحيح لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادةً حتى تنخفض مستوياته بشكل حاد.

ترتبط الحالات الصحية مثل مرض السكري وسوء الامتصاص والإسهال المزمن ومرض الاضطرابات الهضمية بفقدان المغنيسيوم، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول معرضون أيضًا لخطر متزايد من النقص، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تقلصات العضلات وتشنجاتها

التقلصات والارتعاشات وتشنجات العضلات هي علامات على نقص المغنيسيوم وفي أسوأ السيناريوهات، قد يسبب النقص نوبات أو تشنجات.

يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناجمة عن تدفق أكبر للكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى إثارة الأعصاب العضلية أو تحفيزها بشكل مفرط.

الحالات الصحية العقلية

الحالات الصحية العقلية هي تأثير محتمل آخر لنقص المغنيسيوم.

أحد الأمثلة على ذلك هو اللامبالاة، والتي تتميز بالخدر العقلي أو الافتقار إلى العاطفة، وقد تزيد مستويات المغنيسيوم المنخفضة أيضًا من خطر تعرض الشخص للتوتر والاكتئاب والقلق.

هشاشة العظام

هشاشة العظام هي اضطراب يتميز بضعف العظام وزيادة خطر كسور العظام.

نقص المغنيسيوم هو عامل خطر لهشاشة العظام، وقد يضعف النقص العظام بشكل مباشر، ولكنه يخفض أيضًا مستويات الكالسيوم في الدم، وهو اللبنة الأساسية للعظام.

تؤثر عوامل عديدة على خطر الإصابة بهشاشة العظام، بما في ذلك:

الشيخوخة

قلة التمارين الرياضية

قلة تناول فيتامينات د وك في النظام الغذائي

التعب وضعف العضلات

التعب هو مصطلح واسع يشمل أعراض الإرهاق أو الضعف البدني والعقلي، وعادةً ما يعني ببساطة أن الشخص بحاجة إلى الراحة، ومع ذلك قد يشير التعب الشديد أو المستمر إلى مشكلة صحية.

يعد التعب العام وضعف العضلات المحدد من أعراض نقص المغنيسيوم، وتؤثر مستويات المغنيسيوم المنخفضة على العديد من عمليات الجسم بما في ذلك إشارات الأعصاب ومستويات البوتاسيوم في خلايا العضلات، والتي قد تسبب التعب والضعف على التوالي.

ارتفاع ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من ضغط الدم ويعزز ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر قوي لأمراض القلب.

وتشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات المغنيسيوم أو سوء تناول الطعام قد يرفع ضغط الدم.

الربو

نقص المغنيسيوم شائع لدى الأشخاص المصابين بالربو الشديد، وبالإضافة إلى ذلك، تميل مستويات المغنيسيوم إلى أن تكون أقل لدى الأفراد المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

يمكن أن تساعد أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على كبريتات المغنيسيوم غالبًا في تقليل أعراض الربو الخفيفة، وكبريتات المغنيسيوم الوريدية هي علاج فعال للتفاقمات الشديدة.

ومع ذلك، فإن الأدلة على فعالية مكملات المغنيسيوم الغذائية لدى الأفراد المصابين بالربو غير متسقة.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، هو تأثير شديد محتمل لنقص المغنيسيوم.

ويمكن أن يتراوح عدم انتظام ضربات القلب من عدم ظهور أعراض إلى التسبب في أعراض خطيرة للغاية، وقد يسبب لدى بعض الأشخاص خفقان القلب، وهي عبارة عن توقف بين ضربات القلب.

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