مصطفى فتحي يغيب عن بيراميدز 4 أسابيع بسبب الإصابة

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الجناح الدولي مصطفى فتحي، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

إصابة مصطفى فتحي

وخرج مصطفى فتحي مصابا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

المنيري أوضح أن الجناح الدولي خضع لأشعة وفحوصات أثبتت معاناة مصطفى فتحي من مزق قي العضلة الخلفية، وسيغيب بسببها عن الملاعب قرابة ٤ أسابيع حتى يعود مجددا، وسيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة مجددا في أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري الأبطال.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتعادل فريق بيراميدز والتأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 نتيجة خطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.

وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.

