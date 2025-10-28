الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

الدوري الإيطالي، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ونظيره ليتشي سلبيا في الشوط الأول من المباراة المقامة في إطار مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الايطالي نسخة 2025/2026.

 

تشكيل نابولي

وأعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي عن التشكيل الأساسي الذي يدخل به مواجهة ليتشي
حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو - بونجيورنو - جيسوس - أوليفيرا

خط الوسط: جيلمور - أجويسا - إلماس

خط الهجوم: بوليتانو - لوكا - لانج.

 

ترتيب نابولي وليتشي 


يحتل الأزوري صدارة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بنفس الرصيد الذي يمتلكه روما، ويسعى في فض الشراكة مع فريق العاصمة

فيما يقع ليتشي بالمرتبة الـ16 من ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 6 نقاط بعد أداء وضيع يقدمه الفريق منذ انطلاقة الدوري.
 

مباراة نابولي وليتشي 

يدخل نابولي اللقاء ضد ليتشي بمعنويات مرتفعة خاصة بعد التغلب على إنتر ميلان الجولة الماضية حيث فك شراكة النقاط التي كانت تجمعهم بثلاثية لهدف في المباراة الماضية التي جمعت الفريقين.

ويسعى نابولي للحفاظ على مكانته في صدارة الترتيب التي يحتلها برصيد 18 نقطة حيث يتفوق على روما صاحب الوصافة بفارق النقاط،.

أما صاحب الأرض والجمهور فيأمل استغلال هذه العوامل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر والابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط.

