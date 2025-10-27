الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إصابته في مباراة التأمين الإثيوبي، مصطفى فتحي يخضع لفحوصات طبية اليوم

مصطفى فتحي، فيتو
مصطفى فتحي، فيتو

يخضع مصطفى فتحي جناح فريق بيراميدز، لبعض الفحوصات الطبية والأشعة اليوم الإثنين لتحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها أمس، خلال مباراة التأمين الإثيوبي، ومدة الغياب.

إصابة مصطفى فتحي

وخرج مصطفى فتحي مستبدلا بعد دقائق من بداية مباراة التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32  ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز 

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بـدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب يقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز مصطفى فتحي إصابة مصطفى فتحي دوري أبطال أفريقيا التأمين الإثيوبي موعد مباراة التأمين الأثيوبي وبيراميدز

مواد متعلقة

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك بكأس السوبر المصري الأخيرة

تصنيف الأندية الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

المصري لـ ميمي عبد الرازق بعد التأهل بالكونفدرالية: "لن ننساك"

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

بيراميدز يسقط في فخ التعادل1-1 أمام التأمين الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

سر خروج مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية