بعد إصابته في مباراة التأمين الإثيوبي، مصطفى فتحي يخضع لفحوصات طبية اليوم

يخضع مصطفى فتحي جناح فريق بيراميدز، لبعض الفحوصات الطبية والأشعة اليوم الإثنين لتحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها أمس، خلال مباراة التأمين الإثيوبي، ومدة الغياب.

إصابة مصطفى فتحي

وخرج مصطفى فتحي مستبدلا بعد دقائق من بداية مباراة التأمين الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام التأمين الإثيوبي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بـدوري الأبطال.

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب يقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.



