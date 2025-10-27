الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية، موعد مباراة المصري أمام الأهلي

الأهلي
الأهلي

 يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة بعد تأهله أمس إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي فريقا الأهلي والمصري في الثامنة مساء الأحد القادم الموافق 2 نوفمبر القادم ضمن لقاءات الجولة ال13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

 وقد اكتمل أمس عقد الفرق المتأهلة لبطولة الكونفيدرالية بعد صعود فريق المصري بعد تخطيه فريق الاتحاد الليبي بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

وإلى جوار المصري، تضم قرعة الكونفيدرالية التي سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيلها، وتصنيف الفرق المشاركة بها كلا من الفرق التالية: عزام إف سي من تنزانيا، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، الوداد المغربي، زيسكو يونايتد الزامبي، اتحاد العاصمة الجزائري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، سينجيدا يونايتد التنزاني، سان بيدرو الايفواري، أوليمبيك أسفي المغربي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، جوليبا المالي، نيروبي يونايتد الكيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري موعد مباراة الاهلي والمصري مباراة الاهلي والمصري الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

الإسماعيلي يتقدم بشكوى ضد محمود البنا بسبب مباراة فاركو

الكاف يخطر المصري بموعد قرعة الكونفيدرالية

بعد إصابته في مباراة التأمين الإثيوبي، مصطفى فتحي يخضع لفحوصات طبية اليوم

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في إياب دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك بكأس السوبر المصري الأخيرة

تصنيف الأندية الـ 16 المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

المصري لـ ميمي عبد الرازق بعد التأهل بالكونفدرالية: "لن ننساك"

أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

السوبر المصري، المسابقات تخطر الأندية الأربعة باستبعاد دونجا من النسخة المقبلة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

رحلة في فكر إبراهيم الدسوقي، أقوال مزعومة مثيرة للجدل بين التأويل الصوفي ورؤية منتقديه

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

المزيد
الجريدة الرسمية