بعد تأهله لدور المجموعات بالكونفدرالية، موعد مباراة المصري أمام الأهلي

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة بعد تأهله أمس إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي فريقا الأهلي والمصري في الثامنة مساء الأحد القادم الموافق 2 نوفمبر القادم ضمن لقاءات الجولة ال13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

وقد اكتمل أمس عقد الفرق المتأهلة لبطولة الكونفيدرالية بعد صعود فريق المصري بعد تخطيه فريق الاتحاد الليبي بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

وإلى جوار المصري، تضم قرعة الكونفيدرالية التي سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيلها، وتصنيف الفرق المشاركة بها كلا من الفرق التالية: عزام إف سي من تنزانيا، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، الوداد المغربي، زيسكو يونايتد الزامبي، اتحاد العاصمة الجزائري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، سينجيدا يونايتد التنزاني، سان بيدرو الايفواري، أوليمبيك أسفي المغربي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، جوليبا المالي، نيروبي يونايتد الكيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.