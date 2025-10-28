يورتشيتش يعالج أخطاء بيراميدز في موقعة الذهاب أمام التأمين الإثيوبي

يعالج الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أخطاء مباراة الذهاب أمام التأمين الإثيوبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعليمات مدرب بيراميدز

واستأنف فريق بيراميدز تدريباته أمس الاثنين، وحرص مدرب السماوي علي التركيز علي أخطاء اللاعبين بمباراة الذهاب، وحذر من تكرارها بمواجهة الإياب، لاسيما أنها الحاسمة في التأهل لدور المجموعات في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه القاري

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتعادل فريق بيراميدز والتأمين الإثيوبي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الـ11 نتيجة خطأ دفاعي من التأمين الإثيوبي انتهي بتمريرة عرضية من الكرتي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها فيستون ماييلي بتسديدة من أمام المرمى تهز الشباك.



وفي الدقيقة 83 جاء هدف التأمين الإثيوبي الأول بعد كرة عرضية ويقابلها بوراك بتسديدة لوب على حدود منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك.



موعد مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز



ويستضيف بيراميدز نظيره التأمين الأثيوبي في السابعة مساء الخميس القادم الموافق يوم 30 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

