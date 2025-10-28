تصعيد مهاجم شباب المصري 2005 إلى الفريق الأول

قرر الكابتن نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تصعيد صالح فريد، رأس حربة فريق الشباب "2005" بالنادي للتدريب مع الفريق.

جاء ذلك القرار بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين نبيل الكوكي وعباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي وذلك بعد المستوى الطيب للاعب خلال مباريات فريق "2005" بدوري الرديف والذي يتصدر حاليًا الدوري تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمد خليفة.

واستأنف فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، استعدادًا لمباراته أمام الأهلي بالجولة الثالثة عشر من الدوري، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



موعد مباراة الأهلي والمصري

ويلتقي فريقا الأهلي والمصري في الثامنة مساء الأحد 2 نوفمبر المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

وكان الفريق البورسعيدي حصل علي راحة سلبية امس الاثنين بعد تاهله الي دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية بعد تخطيه فريق الاتحاد الليبي بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر سيراميكا كليوباترا قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة قبل مواجهتي الأهلي مع بتروجت، والزمالك مع البنك الأهلي في ختام الجولة الـ 12.

ويلتقي الأهلي غدا الأربعاء مع بتروجت بالجولة الثانية عشر، فيما يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

1- سيراميكا كليوباترا 23

2- الأهلي 21

3- المصري 19

4- وادي دجلة 19

5- الزمالك 18

6- إنبي 18

7- بيراميدز 17

8- زد 16

9- غزل المحلة 15

10- سموحة 15

11- مودرن سبورت 15

12- الجونة 15

13- البنك الأهلي 14

14- بتروجيت 14

15- الحدود 12

16- الجيش 10 نقاط

17- المقاولون العرب 9 نقاط

18- فاركو 9 نقاط

19- الاتحاد 8 نقاط

20- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

21- الإسماعيلي 7 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.