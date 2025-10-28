الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أخبار الرياضة اليوم: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك، حارس إنتر يقتل رجلا مسنا في حادث سير، قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

موسيماني
موسيماني

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

إدارة ريال مدريد تتدخل في أزمة ألونسو وفينيسيوس بعد أحداث الكلاسيكو

تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني، للتدخل في أزمة تشابي ألونسو، ولاعب الفريق فينيسيوس جونيور، بعد أحداث الكلاسيكو أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الملكي بهدفين لهدف، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، خطف فريق نابولي فوزا غاليا من نظيره ليتشي بهدف دون رد في مباراة الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي نسخة 2025/2026.

نجم ليفربول: وفاة جوتا ورحيل النجوم وراء تراجع النتائج

أبدى ستيفن وارنوك، نجم ليفربول السابق، اندهاشه من النقاش الدائر حول إقالة المدرب آرني سلوت، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم، رغم الهزائم المتتالية للفريق والتي كان آخرها أمام برينتفورد.

عودة كريم فؤاد، ييس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الزمالك: مجلس الإدارة سيتقدم باستقالته في حالة واحدة

رد مصدر داخل نادي الزمالك، على أنباء اعتزام بعض أعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالتهم نظرا للأزمة المالية والأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء.

قبل أمم إفريقيا، المغرب تمنح المصريين تأشيرات مجانية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإريقية  2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى منح تأشيرة دخول المغرب للمصريين مجانا.

بالخطأ، حارس إنتر يقتل رجلا مسنا في حادث سير

تسبب جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، في مقتل راجل مسن يبلغ من العمر 81 عاما، في حادث سير صباح اليوم.

تقارير: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك

أفادت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، أن بيتسو موسيماني مرشح بارز لتولي منصب المدير الفني لفريق نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح وفان دايك يقودان انقلابا لعودة كلوب لتدريب ليفربول

أشعل واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، النار في قلعة أنفيلد بتصريحات لم تكن عابرة، بل جاءت لتفتح جرحا غائرا، حاول ليفربول إخفاءه.

 

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

