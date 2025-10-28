أخبار الرياضة اليوم: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك، حارس إنتر يقتل رجلا مسنا في حادث سير، قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني، للتدخل في أزمة تشابي ألونسو، ولاعب الفريق فينيسيوس جونيور، بعد أحداث الكلاسيكو أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الملكي بهدفين لهدف، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

الدوري الإيطالي، خطف فريق نابولي فوزا غاليا من نظيره ليتشي بهدف دون رد في مباراة الفريقين، في إطار مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي نسخة 2025/2026.

أبدى ستيفن وارنوك، نجم ليفربول السابق، اندهاشه من النقاش الدائر حول إقالة المدرب آرني سلوت، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم، رغم الهزائم المتتالية للفريق والتي كان آخرها أمام برينتفورد.

أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة بتروجيت غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

رد مصدر داخل نادي الزمالك، على أنباء اعتزام بعض أعضاء مجلس الإدارة تقديم استقالتهم نظرا للأزمة المالية والأزمات التي تمر بها القلعة البيضاء.

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإريقية 2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى منح تأشيرة دخول المغرب للمصريين مجانا.

تسبب جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، في مقتل راجل مسن يبلغ من العمر 81 عاما، في حادث سير صباح اليوم.

أفادت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، أن بيتسو موسيماني مرشح بارز لتولي منصب المدير الفني لفريق نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

أشعل واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، النار في قلعة أنفيلد بتصريحات لم تكن عابرة، بل جاءت لتفتح جرحا غائرا، حاول ليفربول إخفاءه.

