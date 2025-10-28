تقارير: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك

أفادت صحيفة كيك أوف الجنوب أفريقية، أن بيتسو موسيماني مرشح بارز لتولي منصب المدير الفني لفريق نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب السابق لفريق ماميلودي صن داونز عاطلا عن العمل منذ يناير 2025 بعد انفصاله وديًا عن نادي استقلال الايراني بسبب صعوبات مالية.

الزمالك يقترب من إقالة يانيك فيريرا

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الزمالك قد ينفصل قريبًا عن مدربه الحالي يانيك فيريرا، مما يضع موسيماني في صدارة المرشحين لخلافته.

ويُقال: إن مستقبل فيريرا مع عملاق الدوري المصري الممتاز غير مؤكد بعد بداية بطيئة لموسم 2025/2026.

فاز الزمالك بخمس مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراتين من أصل عشر مباريات في الدوري، وهي سلسلة من النتائج لم تُرضِ إدارة النادي، حسبما ورد.

المدرب البلجيكي، الذي انضم إلى الفرسان البيض في يوليو، قاد الفريق إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومع ذلك، قد تُقطع ولايته مبكرًا، حيث تشير التقارير إلى أن الخسارة الأخيرة أمام الأهلي في مباراة بالدوري قد تكون السبب.

موسيماني مرشح لخلافة يانيك فيريرا في الزمالك

ولطالما ارتبط اسم موسيماني، وهو الاسم الذي يُعرف به مدرب البافانا بافانا السابق، بالزمالك، حتى قبل تعيين فيريرا بعد انفصال النادي عن المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو في أوائل مايو.

وبحسب التقرير، يُعدّ موسيماني من أبرز المرشحين لهذا المنصب، بفضل خبرته الواسعة وسجلّه الحافل بالنجاحات في كرة القدم الأفريقية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان المدرب السابق المولود في كاجيسو، والذي درب أيضًا في منطقة الخليج، سيتولى مسئولية الفريق المصري القوي في حال إقالة فيريرا.

