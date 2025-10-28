نجم ليفربول: وفاة جوتا ورحيل النجوم وراء تراجع النتائج

أبدى ستيفن وارنوك، نجم ليفربول السابق، اندهاشه من النقاش الدائر حول إقالة المدرب آرني سلوت، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم، رغم الهزائم المتتالية للفريق والتي كان آخرها أمام برينتفورد.

وقال وارنوك في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو"، "الحديث عن إقالة سلوت مفاجئ لي، نحن بعيدون تمامًا عن هذا السيناريو، ومن وجهة نظري، ما يحدث في ليفربول هذا الموسم له أسباب عميقة تتجاوز مجرد التكتيك، يجب أن نتذكر أن وفاة جوتا في الصيف تركت أثرًا كبيرًا على الفريق، وقد لا يكون هذا واضحًا تمامًا للجميع، لكنني أعتقد أن له تأثيرًا كبيرًا في شكل النادي الحالي".

وأضاف: "عندما نتحدث عن اللاعبين الذين غابوا عن الفريق، مثل لويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد، فإن ليفربول فقد اثنين من أبرز لاعبيه، الذين كانوا يشكلون جزءًا كبيرًا من طريقة اللعب، دياز كان له دور كبير في رفع معنويات الجماهير، وكان قادرًا على التأثير في المباراة بطريقة لا يستطيع أي لاعب آخر فعلها، أما أرنولد، فكان عنصرًا أساسيًا في خط وسط الفريق، بفضل تمريراته الدقيقة وقدرته على فتح المساحات لصلاح".

وأشار وارنوك أيضًا إلى أن ليفربول يواجه صعوبة في إعادة تنظيم صفوفه بعد هذه التغييرات، مشيرًا إلى أن سلوت يحتاج بعض الوقت لتكوين فريق متكامل، قائلا: "الفريق يعاني من نقص الثقة حاليًا، وهذه هي أكبر مشكلة يواجهها المدرب، في المباريات الأخيرة، يبدو أن اللاعبين في لحظات حاسمة يترددون في اتخاذ القرارات، وهذا ناتج عن افتقارهم للثقة بالنفس".

أما عن الأداء ضد برينتفورد، فقد قال وارنوك: "أكبر مشكلة كانت في المواجهة مع برينتفورد، حيث كان ليفربول يفتقر إلى القوة البدنية والقتالية، الفريق لم يكن قادرًا على فرض نفسه في المواجهات الثنائية، وهذا أدى إلى تفوق الخصم عليهم في كل جوانب المباراة، هذه نقطة ضعف كبيرة، ويجب على اللاعبين استعادة قوتهم البدنية والذهنية".

ليفربول مهتم بالتعاقد مع نجم نيوكاسل لخلافة محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ليفربول حدد بديل الدولي المصري محمد صلاح في ملعب أنفيلد، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبل الأخير مع "الريدز".

تراجع نتائج ليفربول

بعد انطلاقة مثالية للموسم بخمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، دخل ليفربول في سلسلة من النتائج السلبية، ليتراجع من الصدارة إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وخسر الفريق آخر أربع مباريات له في الدوري، بينما ابتعد أرسنال بفارق 7 نقاط في القمة.

وخلال الخسارة الأخيرة أمام برينتفورد (3-2)، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه، لكنه لم يتمكن من إنقاذ ليفربول من تلقي هزيمته الخامسة في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

تراجع مردود محمد صلاح

اللاعب المصري شأنه شأن عدد من زملائه لم يقدم الأداء المنتظر هذا الموسم، إذ اكتفى بـ 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في تسع مباريات بالدوري.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن صلاح بدا "غاضبًا" بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الفوز الكبير على آينتراخت فرانكفورت (5-1) في دوري أبطال أوروبا، إذ توجه مباشرة إلى النفق بعد نهاية اللقاء دون مصافحة زملائه.

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

وضعت إدارة ليفربول، اللاعب أنطوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد كخيار أول لخلافة محمد صلاح.

إدارة ليفربول اتخذت قرارها بعدم بيع صلاح في يناير المقبل، رغم تراجع مستواه، إلا أن فكرة رحيله في الصيف "تظل مطروحة".

وتتردد أنباء داخل النادي بأن مسيرة صلاح مع ليفربول قد تقترب من نهايتها، وربما في وقت أبكر مما كان متوقعًا، لكن الإدارة لا تنوي بيعه في الشتاء.

وأكد موقع Fichajes الإسباني أن ليفربول يرى في أنطوني جوردون الخيار الأمثل لتعويض صلاح، مشيرًا إلى أن النادي "يخطط للتحرك في يناير أو في سوق الصيف القادم لضمان انتقال سلس".

زيارة من كشافين ليفربول إلى نيوكاسل

وأوضحت المصادر أن كشافين من ليفربول زاروا نيوكاسل مؤخرًا لمتابعة غوردون عن قرب، معتبرين أنه “خيار من المستوى العالي لتدعيم هجوم الفريق الإنجليزي".

وأضاف الموقع في تقريره: "ليفربول يمر بمنعطف حاسم، محمد صلاح كان المنقذ لعدة مواسم، لكن مستقبله وعقده يثيران الكثير من التساؤلات. النادي يدرك أنه لا يمكنه الانتظار طويلًا، لذا بدأ فعليًا دراسة البدائل الهجومية. أنطوني غوردون يمثل أحد الخيارات الطموحة لملء الفراغ المتوقع برحيل النجم المصري".

وختم الموقع تقريره بالقول إن جوردون يملك الصفات التي تتماشى مع فلسفة ليفربول السرعة، التوازن، والشباب، لكنه شدد على أن خلافة صلاح ستكون مهمة صعبة ومكلفة للغاية، ما يدفع النادي للتحرك مبكرًا لكسب الأفضلية في سباق التعاقد معه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.