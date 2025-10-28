الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يفوز على الأخدود بهدف نظيف ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال، على نظيره الأخدود، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين  السعودي 2025/ 2026، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

من سجل هدف الهلال في شباك الأخدود 

جاء هدف الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

تشكيل الهلال ضد الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: متعب الحربي- كاليدو كوليبالي- يوسف أكتشيشيك- علي البليهي.

الوسط: حمد اليامي- ناصر الدوسري- محمد كنو.

الهجوم: كايو سيزار- ماركوس ليوناردو- عبدالله الحمدان.

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

مصدر في الزمالك: مجلس الإدارة سيتقدم باستقالته في حالة واحدة

مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك السعودي

وغاب النجم السعودي سالم الدوسري عن تشكيلة الفريق الهلالي بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث لم يستطع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة.

وأفاد الجهاز الطبي للهلال أن الدوسري ما زال يتلقى العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا، حيث كان يعول عليه في تقديم إضافة هجومية كبيرة في المباراة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الاخدود كأس خادم الحرمين الهلال ضد الأخدود الهلال والأخدود

مواد متعلقة

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

مصدر في الزمالك: مجلس الإدارة سيتقدم باستقالته في حالة واحدة

حازم إمام: تلقيت إغراءات للحديث عن كواليس رحيلي عن الزمالك ووجدت راحتي بالناشئين

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

كأس خادم الحرمين الشريفين، الأهلي يفوز على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

كأس خادم الحرمين، أهلي جدة يتقدم على الباطن 1-0 في الشوط الأول

الزمالك بعد أزمة دونجا: سنشارك في السوبر المصري ولا نلتفت لمحاولات التشويش

فيريرا يقرر رفع الحمل البدني في مران الزمالك

الأكثر قراءة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة