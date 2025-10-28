الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ثنائي الزمالك جاهز لمواجهة البنك الأهلي بالدوري بعد التعافي من الإصابة

ناصر منسي
ناصر منسي

انتظم ناصر منسي وأحمد ربيع، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل الثنائي للشفاء من الإصابة، وكان ناصر منسي يعاني من إصابة قوية في العضلة الخلفية، في حين اشتكى أحمد ربيع من تعرضه لإجهاد عضلي.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية الثنائي قبل المران ليشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 
الزمالك، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 5 فوز، 3 تعادل و2 هزيمة.

حازم إمام: تلقيت إغراءات للحديث عن كواليس رحيلي عن الزمالك ووجدت راحتي بالناشئين

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

ترتيب البنك الأهلي في الدوري الممتاز 

فيما يحتل البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة حصدها خلال 10 مباريات بواقع 3 فوز، 5 تعادل وهزيمتين.

