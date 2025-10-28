الأربعاء 29 أكتوبر 2025
إدارة ريال مدريد تتدخل في أزمة ألونسو وفينيسيوس بعد أحداث الكلاسيكو

فينيسيوس جونيور وتشابي
فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسو

تستعد إدارة ريال مدريد الإسباني، للتدخل في أزمة تشابي ألونسو، ولاعب الفريق فينيسيوس جونيور، بعد أحداث الكلاسيكو أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الملكي بهدفين لهدف، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

وانفعل فينيسيوس غاضبًا على مدربه تشابي، حين قرر استبداله قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لتزداد العلاقة توترًا بين الطرفين، خاصة أن اللاعب البرازيلي لم يخف استياءه من استبداله، بل توجه مباشرةً إلى غرفة الملابس قائلًا "سأغادر"، قبل أن يعود في النهاية إلى مقاعد البدلاء.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم، أن إدارة ريال مدريد وضعت إعادة بناء العلاقة بين ألونسو وفينيسيوس ضمن أولوياتها بعد التوتر الذي نشأ خلال الكلاسيكو.

ويرى كبار المسؤولين في ريال مدريد، أن علاقة فينيسيوس وتشابي يجب أن تكون على ما يرام، وهو ما يخدم مستقبل الفريق.

وسيلتقي تشابي وفينيسيوس غدًا في تدريبات ريال مدريد، للمرة الأولى عقب أزمة الكلاسيكو، وذلك بعد فترة الراحة التي منحها المدرب للاعبين عقب الفوز على برشلونة، وتأمل إدارة النادي في مصالحة الطرفين بلقاء الغد.

تقارير إسبانية تكشف مصير فينيسيوس مع ريال مدريد بعد أزمة الكلاسيكو 

فيما كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد لن يفرض أي عقوبة على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تصرفه الغاضب أثناء خروجه من أرض الملعب في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وكان فينيسيوس قد أبدى غضبه الشديد واستياءه بعد استبداله في الدقيقة 72 من اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب إذاعة “كادينا سير”  أن إدارة النادي ترى أن الأمر يحتاج إلى حوار مباشر بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن الموقف سيكون بيد المدرب وحده دون أي تدخل إداري.

ومن جانبه قال ألونسو في المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو حول تصرف فينيسيوس:" سنتحدث عن هذه الأمور في غرفة الملابس، بالطبع ".

ريال مدريد نادي ريال مدريد فينيسيوس جونيور برشلونة تشابي ألونسو

