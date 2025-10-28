بالخطأ، حارس إنتر يقتل رجلا مسنا في حادث سير

تسبب جوسيب مارتينيز حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، في مقتل راجل مسن يبلغ من العمر 81 عاما، في حادث سير صباح اليوم.

وذكرت تقارير صحفية، أن رجلا مسنا يستخدم كرسيا متحركا، صدمته سيارة يقودها حارس مرمى إنتر ميلان مارتينيز صباح اليوم، ما أدى إلى وفاة المسن.

وتوفي الرجل صاحب الـ81 عاما، فورا في مكان الحادث، رغم وصول سيارة الإسعاف سريعا.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل المسن انحرف بكرسيه الكهربائي، ليدخل في طريق سيارة حارس مرمى إنتر، ما أدى إلى حدوث الاصطدام.

