قبل أمم إفريقيا، المغرب تمنح المصريين تأشيرات مجانية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإريقية  2025 بالمغرب، انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، بداية من اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر 2025، بالإضافة إلى منح تأشيرة دخول المغرب للمصريين مجانا.

المغرب تمنح المصريين تأشيرات مجانية

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، تمكن جماهير دول مصر وتونس وجنوب إفريقيا وزامبيا، من استعمال تطبيق "يال"، للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID) وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM)، وهي خطوة أساسية قبل الحصول على تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت اللجنة المنظمة أن كل من يملك بطاقة FAN ID يحق له الحصول على تذكرة واحدة من كل مباراة، مشددة على أنه يجب الحصول على بطاقة المشجع عبر تطبيق "يال" للحصول على تذكرة مباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن الموقع الرسمي الوحيد المخصص لبيع التذاكر هو موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) متاح على الرابط التالي:

https://tickets.cafonline.com

وشددت اللجنة على أن الموقع الرسمي الوحيد لتطبيق يال للحصول على بطاقة المشجع FAN ID هو:
https://www.yallamorocco.ma

مشيرة إلى أن أي منصة أو تطبيق آخر يدعى بيع التذاكر هو منصة احتيالية يجب عدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وخصصت اللجنة رقم لمساعدة الجماهير في حال رغبتهم في الاستفسار عن أي سؤال وهو  212 5 30 30 20 30+، موضحة أن الرقم متاح بثالث لغات (العربية، الإنجليزية والفرنسية)، وهي الخدمة المكرسة، كما يمكن للجماهير ومقدمي الطلبات أيضا التواصل مع الفريق التقني عبر البريد الإلكتروني:
info@yallamorocco.ma

