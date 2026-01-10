السبت 10 يناير 2026
رياضة

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات والناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب. 

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر قد فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميًّا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

منتخب كوت ديفوار، فيتو
منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يختتم تحضيراته 

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

تريزيجيه جاهز لمواجهة كوت ديفوار

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر، في التدريبات الجماعية للفراعنة بعد تعافيه من الإصابة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

