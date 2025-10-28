الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

رونالدو وبنزيما
رونالدو وبنزيما

يحل نادي اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على غريمه النصر، في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين السعودي  لموسم 2025-2026.

تشكيل اتحاد جدة ضد النصر 

الصورة

تشكيل النصر ضد اتحاد جدة

 

الصورة

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة 


تقام مباراة النصر ضد اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الأول بارك (معقل العالمي).


وحصلت مجموعة قنوات (ثمانية)، على حقوق بث هذه المباراة، كونها الناقل الحصري لمواجهات البطولات السعودية، وتقرر أن يكون معلق مباراة الاتحاد والنصر المرتقبة، هو مشاري القرني عبر قناة ثمانية 1.

ويسعى النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في سحق نادي جدة برباعية نظيفة، في مباراة دور الـ32، التي أقيمت يوم 23 سبتمبر الماضي، وفي اليوم نفسه، نجح الاتحاد في التأهل بهدف نظيف على حساب الوحدة.


 تاريخ مواجهات النصر والاتحاد في جميع البطولات

 

-  التقى الفريقان في 85 مباراة بمختلف المسابقات من قبل، حقق خلالها النصر الفوز في 27 مباراة، مقابل 37 انتصارًا لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في 21 مواجهة.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 141 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 164 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وعلى صعيد بطولة كأس الملك،  التقى الفريقان في 8 مباريات سابقة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق خلالها النصر الفوز في ثلاث مباريات، ومثلهم ثلاث انتصارات لفريق الاتحاد، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المواجهات، سجل لاعبو النصر 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 27 هدفًا من لاعبي الاتحاد.

- وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات جمعت بين الفريقين، فقد نجح النصر في حسم ثلاث مواجهات، مقابل انتصارين لفريق الاتحاد السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد جدة النصر كأس خادم الحرمين اتحاد جدة ضد النصر النصر ضد اتحاد جدة كأس خادم الحرمين السعودي

مواد متعلقة

زمالك 2009 يفوز على المحلة 2-1 في بطولة الجمهورية

ثنائي الزمالك جاهز لمواجهة البنك الأهلي بالدوري بعد التعافي من الإصابة

فيريرا يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

كأس خادم الحرمين، الهلال يتقدم على الأخدود 1-0 في الشوط الأول

إنزاجي يعلن تشكيل الهلال ضد الأخدود في كأس خادم الحرمين الشريفين

مصدر في الزمالك: مجلس الإدارة سيتقدم باستقالته في حالة واحدة

حازم إمام: تلقيت إغراءات للحديث عن كواليس رحيلي عن الزمالك ووجدت راحتي بالناشئين

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة