كأس خادم الحرمين، الهلال يتقدم على الأخدود 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال، على نظيره الأخدود، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين السعودي 2025/ 2026، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

من سجل هدف الهلال في شباك الأخدود

جاء هدف الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

تشكيل الهلال ضد الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: متعب الحربي- كاليدو كوليبالي- يوسف أكتشيشيك- علي البليهي.

الوسط: حمد اليامي- ناصر الدوسري- محمد كنو.

الهجوم: كايو سيزار- ماركوس ليوناردو- عبدالله الحمدان.

مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك السعودي

ويغيب النجم السعودي سالم الدوسري عن تشكيلة الفريق الهلالي بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث لم يستطع اللاعب المشاركة في تدريبات الفريق الأخيرة.

وأفاد الجهاز الطبي للهلال أن الدوسري ما زال يتلقى العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة التي ألمّت به مؤخرًا، حيث كان يعول عليه في تقديم إضافة هجومية كبيرة في المباراة القادمة.

