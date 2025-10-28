مصدر إسرائيلي يزعم: حماس سلمتنا رفات الأسرى بالقطارة ونتنياهو وجه بتنفيذ هجوم قوي

زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي زعمه، أن حركة حماس كان يجب أن تعيد كل رفات الجثث خلال 72 ساعة، لكنها أعادتها بالقطارة.

مزاعم إسرائيلية حول تأخر حماس فى تسليم الأسرى

وادعى المصدر، أن حركة حماس تأخرت في إعادة جثامين الإسرائيليين، رغم الاتفاق على أن تتم الإعادة خلال 72 ساعة فقط.

نتنياهو يوجه بتنفيذ هجوم قوي على غزة

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر بتنفيذ هجوم واسع على غزة، على أن تتبعه خطوات إضافية لاحقًا.

وأضاف المصدر، أن نتنياهو أعطى توجيهاته للقيادة العسكرية قبل أن يُبلغ الجانب الأمريكي بالقرار، في خطوة تشير إلى تنسيق ميداني وسياسي متواصل بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.