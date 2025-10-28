الأربعاء 29 أكتوبر 2025
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر إسرائيلي يزعم: حماس سلمتنا رفات الأسرى بالقطارة ونتنياهو وجه بتنفيذ هجوم قوي

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي زعمه، أن حركة حماس كان يجب أن تعيد كل رفات الجثث خلال 72 ساعة، لكنها أعادتها بالقطارة.

مزاعم إسرائيلية حول تأخر حماس فى تسليم الأسرى

وادعى المصدر، أن حركة حماس تأخرت في إعادة جثامين الإسرائيليين، رغم الاتفاق على أن تتم الإعادة خلال 72 ساعة فقط.

نتنياهو يوجه بتنفيذ هجوم قوي على غزة

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر بتنفيذ هجوم واسع على غزة، على أن تتبعه خطوات إضافية لاحقًا.

وأضاف المصدر، أن نتنياهو أعطى توجيهاته للقيادة العسكرية قبل أن يُبلغ الجانب الأمريكي بالقرار، في خطوة تشير إلى تنسيق ميداني وسياسي متواصل بين الجانبين.

السيسي يؤكد أهمية دعم مجلس الكنائس العالمي جهود تثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة

أمجد الشوا، مرشح التوافق لتولي إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية

 

