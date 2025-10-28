حماس: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: إنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

واختتم: إسرائيل لا يروق لها أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فتلجأ إلى وضع العراقيل.

وشدد: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.

وتابع: هناك صعوبات كبيرة أمام البحث عن الجثامين تتسبب فيها إسرائيل، و"حماس" تحاول تجاوز تلك الصعوبات.. وشرحنا للوسطاء العراقيل أمام عمليات البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين وطالبنا بتوفير المزيد من المعدات.

واختتم: نضع التفاصيل الفنية واللوجستية بشأن عمليات البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين أمام غرفة العمليات الموجودة في القاهرة.

