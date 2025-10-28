حماس تنفي أي علاقة لها بإطلاق النار فى رفح وتؤكد التزامها باتفاق ترامب

نفت حماس، مساء اليوم، وجود أي علاقة بعناصر الحركة فى حادث إطلاق النار الذي زعمت إسرائيل حدوثة فى رفح الفلسطينية، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وتابعت حماس قائلة، أن قصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة، انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واستطردت حماس، نطالب الوسطاء الضامنين بالتحرك فورا للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده ضد المدنيين ووقف انتهاكاته للاتفاق، مشيرة إلى أن القصف على قطاع غزة امتداد لسلسلة خروق تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله.

جيش الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية.

شنت إسرائيل غارات جوية على شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران أيضًا مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار مادية.

وشهدت مدينة خان يونس تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية المكثفة في القطاع.

تعرضت مناطق شرق دير البلح وسط غزة للقصف المدفعي الإسرائيلي، في إطار الهجوم الواسع على مواقع متعددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.