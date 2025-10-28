الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تنفي أي علاقة لها بإطلاق النار فى رفح وتؤكد التزامها باتفاق ترامب

عناصر القسام، فيتو
عناصر القسام، فيتو

نفت حماس، مساء اليوم، وجود أي علاقة بعناصر الحركة فى حادث إطلاق النار الذي زعمت إسرائيل حدوثة فى رفح الفلسطينية، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

 

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وتابعت حماس قائلة، أن قصف الاحتلال على مناطق في قطاع غزة، انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واستطردت حماس، نطالب الوسطاء الضامنين بالتحرك فورا للضغط على الاحتلال وكبح تصعيده ضد المدنيين ووقف انتهاكاته للاتفاق، مشيرة إلى أن القصف على قطاع غزة امتداد لسلسلة خروق تؤكد إصرار الاحتلال على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله.

جيش الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

وفى وقت سابق من مساء اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية.

شنت إسرائيل غارات جوية على شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران أيضًا مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار مادية.

وشهدت مدينة خان يونس تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية المكثفة في القطاع.

تعرضت مناطق شرق دير البلح وسط غزة للقصف المدفعي الإسرائيلي، في إطار الهجوم الواسع على مواقع متعددة.

إسرائيل تنقض العهد وتشن هجوما عنيفا على غزة بمباركة ترامب

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

 

حماس اطلاق النار رفح الفلسطينية وقف اطلاق النار ترامب

