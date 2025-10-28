الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حماس تؤجل تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال

أعلنت حركة حماس مساء اليوم عن تأجيل تسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين، الذي كان من المقرر تسليمه اليوم، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى خروقات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية التسليم.

خروقات إسرائيلية لاتفاق غزة وراء قرار حماس

وأوضحت حماس، أن عملية التسليم الإنسانية لن تتم في موعدها المحدد، مؤكدة أنها ستُستأنف في الوقت المناسب بعد ضمان عدم حدوث أي خروقات من الجانب الإسرائيلي.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من الإعلان المسبق عن استعداد الحركة لتسليم الجثمان، ما يعكس تعقيدات تنفيذ الاتفاقيات الإنسانية في ظل التصعيد القائم.
وقد سبق أن سلمت حماس جثثًا أخرى تحت وساطات متعددة، مع الالتزام بالمعايير الإنسانية والضغط الدولي لضمان الالتزام بالاتفاقيات.

وتصاعدات التوترات بين الطرفين، ما يعكس أن الملفات الإنسانية مرتبطة بشكل مباشر بالمشهد السياسي والميداني في قطاع غزة، ويحتاج أي اتفاق لتنفيذه إلى ضمان التزام الجانبين بالقواعد المتفق عليها.

وقال القيادي في حركة حماس سهيل الهندي، إن الحركة تطلب من الوسطاء ( مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا) الضغط على الجانب الإسرائيلي، لتسهيل استخراج الجثث المتبقية لـ الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت حركة حماس، نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

