خارج الحدود

أمريكا لـ إسرائيل: لا نرى أن حماس ارتكبت أي خرق يستوجب الرد العسكري

ترامب ونتنياهو، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها لا ترى خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار من حماس يستوجب ردا.

 

أمريكا لا ترى خرقا من حماس يستوجب الرد

وكشف الموقع فى وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة مسبقة على أي عمليات عسكرية في قطاع غزة.

لا مؤشرات على تواصل نتنياهو وترامب قبل الضرب

أوضح المصدر، أن نتنياهو قد أصدر بيانًا مؤخرًا عن إمكانية شن غارات جديدة على غزة، إلا أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الرئيس الأمريكي ونتنياهو قد تواصلا قبل صدور هذا البيان.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن مسؤولًا أمريكيًا أطلع الجانب الإسرائيلي على موقف واشنطن من الوضع الحالي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترى أن حماس ارتكبت أي خرق يستوجب الرد العسكري في الوقت الحالي.

إسرائيل تنقض العهد وتشن هجوما عنيفا على غزة بمباركة ترامب

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخطط لتوسيع سيطرتها في غزة وتنسق مع واشنطن

 

 

