خارج الحدود

نتنياهو يصدر تعليمات لرئيس أركان الاحتلال ببدء الرد العسكري على حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر جيش الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية وفورية على قطاع غزة.

تعليمات لرئيس أركان الاحتلال بشأن ضرب غزة

وأكد البيان، أن نتنياهو أصدر التعليمات لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي ببدء الرد العسكري فورًا على ما وصفه بـ"الخروق والتصعيدات الأخيرة"، حسب مزاعمه.

ويأتي القرار بعد سلسلة اجتماعات أمنية عاجلة عقدها نتنياهو مع كبار قادة الجيش والأمن في تل أبيب، وسط تصاعد التوتر على جبهة غزة.

حماس: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية

من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: إنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

واختتم: إسرائيل لا يروق لها أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فتلجأ إلى وضع العراقيل.

حماس: نطلب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتسهيل استخراج ما بقي من جثث أسراه

وفد مجلس الكنائس العالمي: نقدر دور مصر في وقف حرب غزة

 

 

إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة