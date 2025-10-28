الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
قتل أثناء محاولة تحريره فى ديسمبر 2024، حماس تعلن العثور على جثة الأسير ساهر باروخ

الأسير الإسرائيلي
الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ، فيتو

أكد مصدر في المقاومة الفلسطينية، أن جثة الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ تم العثور عليها واستخراجها من موقع الحفر بـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

تفاصيل الاستخراج

وأشار المصدر، إلى أن عملية العثور على جثة الأسير ساهر باروخ، تمت بعد جهود ميدانية مكثفة في موقع الحفر، مؤكدًا تسليم الجثة لاحقًا للجهات المعنية.

تصعيد إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

يأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد أمني وعسكري مستمر في قطاع غزة، مع عمليات عسكرية عنيفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم.

أفادت القناة 12 العبرية، فى 22 ديسمبر الماضى، أن الأسير الإسرائيلي ساهر باروخ الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله لدى حركة حماس قبل عام تبين أنه قتل في محاولة لإنقاذه.

وأضافت القناة 12 حينها، إن"عملية الجيش الإسرائيلي الفاشلة لإنقاذ المختطف ساهر باروخ تخللها اشتباك مع مقاتلي حماس أدت لمقتله ومن غير المعروف حتى الآن إن كان المختطف ساهر باروخ قد قتل برصاص الجيش الإسرائيلي أم على يد خاطفيه".

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بلقاء عاجل مع نتنياهو لإعادة جثث ذويهم

حماس: فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين

 


 

 

 

