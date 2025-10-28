نائب الرئيس الأمريكى: وقف إطلاق النار بغزة لا يزال صامدا

شدد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بغزة لا يزال صامدا.

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد صمود وقف إطلاق النار فى غزة

ونقلت وكالة "رويترز" عن جيه دي فانس، قوله، أن حماس أو جهة أخرى داخل غزة هاجمت جنديا إسرائيليا والولايات المتحدة تتوقع ردا إسرائيليا.

في ذات السياق نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن مصدر أمريكى، نعتقد أن حماس انتهكت الاتفاق لكن أي رد إسرائيلي حاد قد يتسبب في اندلاع الحرب.

وأكد المصدر، نعارض أي تغيير جوهري في الخط الأصفر وأي دخول بري جديد للجيش الإسرائيلي في غزة.

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة بزعم معاقبة حماس

أفاد مصدر في الدفاع المدني الفلسطيني بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وعدد من المصابين بينهم أطفال.

تأتي الغارة ضمن تصعيد جديد للأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع، حيث تتعرض المناطق السكنية لقصف مباشر ما يضاعف معاناة المدنيين

وتواصل فرق الدفاع المدني عملها في انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات، فيما تتابع المصادر المحلية تطورات الموقف لحظة بلحظة.

