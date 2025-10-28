الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: نطلب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتسهيل استخراج ما بقي من جثث أسراه

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال القيادي في حركة حماس سهيل الهندي، إن الحركة تطلب من الوسطاء ( مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا) الضغط على الجانب الإسرائيلي، لتسهيل استخراج الجثث المتبقية لـ الأسرى الإسرائيليين.

 

إسرائيل توقف دخول عناصر حماس الخط الأصفر بسبب أزمة الجثث المتبقية

يأتي هذا فيما زعمت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن قوات الاحتلال قررت وقف السماح بدخول عناصر حماس، داخل الخط الأصفر للبحث عن رفات الرهائن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية

كما أشارت المصادر إلى أن خطوات أخرى، ستتبع هذا القرار، على أن يعلن عنها عند انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية.

وأشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على 5 خيارات بديلة إن لم تسلم حماس الجثث المتبقية، ألا وهي توسيع نطاق السيطرة الميدانية والتصعيد العسكري، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، فضلًا عن إجراء عمليات لانتشال الرفات، والضغط الدبلوماسي، وفق ما نقلت صحيفة جيروزالم بوست، في وقت سابق اليوم.

 

محاولات نتنياهو لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكدت حركة حماس، نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترج استئناف الهجمات على غزة ونتنياهو يطلب التنسيق مع الأمريكيين

المجلس الوطنى الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من أراضينا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس قوات الاحتلال الاسري الإسرائيليين رفات الرهائن نتنياهو غزة الخط الأصفر

مواد متعلقة

حماس: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية

إسرائيل توقف دخول عناصر حماس الخط الأصفر بسبب أزمة الجثث المتبقية

بن غفير لـ نتنياهو: إعط الأوامر بالقضاء على حماس لهذا السبب

حماس: اغتيال الاحتلال لـ3 شبان حرب جديدة تضاف لسجل جرائمه في الضفة المحتلة

الأكثر قراءة

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة