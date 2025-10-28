هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخطط لتوسيع سيطرتها في غزة وتنسق مع واشنطن

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع قوله، أن إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش أبلغ غرفة التنسيق الأمريكية في “كريات جات” بنيته شن هجمات إضافية في القطاع.

الاحتلال يخطط لتوسيع مناطق السيطرة فى غزة

وأكد المصدر، أن قرار توسيع مناطق السيطرة فى غزة يأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية لتكثيف الضغط على حماس، وزيادة السيطرة على المناطق الحدودية والمناطق الحيوية في القطاع.

وتسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب المصادر إلى تحجيم قدرة حركة حماس على التحرك واستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضحت هيئة البث، أن إسرائيل قامت بإبلاغ غرفة التنسيق الأمريكية في كريات جات بخططها لشن الهجمات، في خطوة تعكس التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن العمليات العسكرية داخل القطاع، بما يشمل تخطيط الضربات وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

محاولة الاحتلال لتوسيع السيطرة على غزة تزيد التوتر

ويُتوقع أن تؤدي أي تحركات لتوسيع السيطرة إلى زيادة التوتر الميداني واستهداف نقاط استراتيجية في القطاع.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر جيش الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية وفورية على قطاع غزة.

