السبت 25 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مسؤول أمريكي كبير: فانس شعر بالصدمة عندما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة

جي دي فانس
جي دي فانس

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي كبير أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، صُدم عندما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية.

رد فعل أمريكي صادم على ضم الضفة الغربية 

وأضافت القناة إنه تم تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ردود الفعل على تصويت ضم الضفة ولم يفعل شيئا لمنعه.

وقالت صحيفة هاآرتس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم.


هاآرتس: نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي في قوانين ضم الضفة الغربية


وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تصويت الكنيست على ضم الأراضي في الضفة الغربية  "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس: إن قانون ضم الضفة قدمته المعارضة وليس الليكود أو الائتلاف الحكومي.

 

وتابع  مكتب نتنياهو: قانون ضم الضفة الغربية لن يمرر من دون دعم الليكود والائتلاف.

 

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مقترح ضم الضفة الغربية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

