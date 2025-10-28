المجلس الوطنى الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من أراضينا

أكد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، ويقع ضمن مسؤولية الدولة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضى الفلسطينية.

دور الوجود دولي في قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فتوح تأكيده أن أى إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية المدنيين، بموافقة دولة فلسطين، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون المواطنين، وليس بديلا عنها أو غطاء لأي واقع انفصالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.