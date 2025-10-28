الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

المجلس الوطنى الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من أراضينا

غزة، فيتو
أكد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية، ويقع ضمن مسؤولية الدولة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضى الفلسطينية.

دور الوجود دولي في قطاع غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فتوح تأكيده أن أى إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية المدنيين، بموافقة دولة فلسطين، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون المواطنين، وليس بديلا عنها أو غطاء لأي واقع انفصالي.

