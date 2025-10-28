جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

بدأ جيش الاحتلال هجوما على قطاع غزة، فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرئيل كاتس:إن حركة حماس ستتحمل تبعات هجومها الأخير على الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، مشددًا على أن أي خرق لاتفاق إعادة الجثامين لن يُمرّ دون رد قوي، وفق زعمه

الاحتلال يهاجم غزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي: إن هجوم حماس اليوم على الجنود الإسرائيليين في غزة يمثل تجاوزًا صارخًا للاتفاقيات السابقة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن على حدودها.

رد الجيش الإسرائيلي

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستجيب لهذا الخرق بقوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الرد سيكون موجهًا بدقة لضمان ردع أي اعتداءات مستقبلية.

وشدد وزير الحرب، على أن أي خطوات مشابهة من قبل حماس ستواجه بإجراءات أشد، داعيًا الحركة إلى الالتزام بالاتفاقيات لتجنب تصعيد الوضع.





