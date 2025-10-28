الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

وزير دفاع الاحتلال،
وزير دفاع الاحتلال، فيتو

بدأ جيش الاحتلال هجوما على قطاع غزة، فيما قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرئيل كاتس:إن حركة حماس ستتحمل تبعات هجومها الأخير على الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، مشددًا على أن أي خرق لاتفاق إعادة الجثامين لن يُمرّ دون رد قوي، وفق زعمه

الاحتلال يهاجم غزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي: إن هجوم حماس اليوم على الجنود الإسرائيليين في غزة يمثل تجاوزًا صارخًا للاتفاقيات السابقة، مؤكدًا أن إسرائيل لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن على حدودها.

رد الجيش الإسرائيلي

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستجيب لهذا الخرق بقوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الرد سيكون موجهًا بدقة لضمان ردع أي اعتداءات مستقبلية.

وشدد وزير الحرب، على أن أي خطوات مشابهة من قبل حماس ستواجه بإجراءات أشد، داعيًا الحركة إلى الالتزام بالاتفاقيات لتجنب تصعيد الوضع.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير دفاع الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال إسرائيل حماس غزة جيش الاحتلال هجوما على قطاع غزة يسرئيل كاتس هجوما على قطاع غزة

مواد متعلقة

حماس تؤجل تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي بسبب خروقات الاحتلال

نتنياهو يصدر تعليمات لرئيس أركان الاحتلال ببدء الرد العسكري على حماس

حماس: نطلب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتسهيل استخراج ما بقي من جثث أسراه

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads