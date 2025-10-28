الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
إسرائيل تسعى لخرق هدنة وقف إطلاق النار، ونتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع ترامب بعد ساعة

نتنياهو، فيتو
أفادت القناة 14 العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سوف يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد ساعة، بهدف بحث كيفية الرد على ما أسمته "خروقات حماس" بشأن إعادة جثامين الأسرى.

نتنياهو يعقد سلسلة مشاورات أمنية وسياسية لعقاب حماس

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، أن رئيس الوزراء  نتنياهو، عقد سلسلة مشاورات أمنية وسياسية، تقرر على إثرها فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والرد بقوة على الخروق الأخيرة-حسب زعمه.

 

أوضح المصدر، أن المشاورات التي أجراها نتنياهو مع كبار قادة الأجهزة الأمنية والجيش تناولت التطورات الميدانية الأخيرة في قطاع غزة، والخطوات الواجب اتخاذها ردًا على ما وصفه بـ"تصعيد حماس المستمر".

وأكد المسؤول، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على حزمة إجراءات عقابية تستهدف الحركة في عدة مجالات، من بينها تشديد الحصار الميداني والاقتصادي، وتقييد نقل البضائع والوقود إلى القطاع.

بحسب الصحيفة، وجه نتنياهو الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لرد قوي وموجّه في حال تكرار "الخروق الميدانية" التي تنسبها إسرائيل إلى حماس، مع التشديد على ضرورة التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة بشأن أي تحرك عسكري واسع.

إسرائيل تزعم إطلاق نار على قوة عسكرية فى رفح

يأتي هذا القرار بعد تقارير إسرائيلية زعمت عن إطلاق نار على قوة إسرائيلية في رفح، ومواصلة التصعيد الإعلامي والسياسي بين تل أبيب وحماس، ما يشير إلى احتمال عودة العمليات العسكرية المحدودة خلال الأيام المقبلة.

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترج استئناف الهجمات على غزة ونتنياهو يطلب التنسيق مع الأمريكيين

المجلس الوطنى الفلسطينى: غزة جزء لا يتجزأ من أراضينا

 

 

