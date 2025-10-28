الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: عناصر تابعة لحماس أطلقت النار تجاه قوة عسكرية في رفع الفلسطينية

جيش الاحتلال، فيتو
زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بأن عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس أطلقت النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

تفاصيل إطلاق نار فى محيط منطقة رفح الفلسطينية

بحسب مزاعم الإذاعة العبرية، وقع إطلاق النار في محيط منطقة رفح الفلسطينية، حيث كانت قوة إسرائيلية تنفذ مهامًا ميدانية في القطاع، دون الإشارة إلى وقوع إصابات في صفوف الجيش.
وقالت المصادر وفق الرواية المشكوك فى صحتها، أن القوات الإسرائيلية ردّت بإطلاق نار نحو مصدر الهجوم، فيما تقوم وحدات أخرى بعمليات تمشيط في المنطقة.

حماس تتهم نتنياهو بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية

في سياق متصل قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: إنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

واختتم: إسرائيل لا يروق لها أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فتلجأ إلى وضع العراقيل.

وشدد: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.

محو مربعات سكنية بأكملها، جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة

جيش الاحتلال يرفض دخول فرق البحث إلى رفح للعثور على جثمان هدار جولدن

 

 

