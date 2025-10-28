إسرائيل تنقض العهد وتشن هجوما عنيفا على غزة بمباركة ترامب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات بعدد من صواريخ الاستطلاع على محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في أحدث تصعيد للأعمال العسكرية في القطاع.

غارات على غربي مدينة غزة

وأوضحت التقارير، أن الغارات الجوية التى شنها جيش الاحتلال استهدفت مناطق غربية من مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار مادية، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن وقوع إصابات بشرية.

الجيش الإسرائيلي يبدأ هجومه على غزة

من جانبها، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملياته العسكرية على قطاع غزة، في إطار ردود فعل على الهجمات السابقة، مع التركيز على استهداف البنية التحتية لحركة حماس.

من جانبها ذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بإطلاع الإدارة الأمريكية على طبيعة الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قبل تنفيذه.

واستهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما أكد أن مدينة غزة تشهد الآن انفجارات عنيفة، في خرق إسرائيلي صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

