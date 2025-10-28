الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تنقض العهد وتشن هجوما عنيفا على غزة بمباركة ترامب

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم، أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات بعدد من صواريخ الاستطلاع على محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في أحدث تصعيد للأعمال العسكرية في القطاع.

 

غارات على غربي مدينة غزة

وأوضحت التقارير، أن الغارات الجوية التى شنها جيش الاحتلال استهدفت مناطق غربية من مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار مادية، فيما لم ترد حتى الآن معلومات دقيقة عن وقوع إصابات بشرية.

 

الجيش الإسرائيلي يبدأ هجومه على غزة

من جانبها، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملياته العسكرية على قطاع غزة، في إطار ردود فعل على الهجمات السابقة، مع التركيز على استهداف البنية التحتية لحركة حماس.

من جانبها ذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بإطلاع الإدارة الأمريكية على طبيعة الرد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة قبل تنفيذه.

واستهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما أكد أن مدينة غزة تشهد الآن انفجارات عنيفة، في خرق إسرائيلي صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

إسرائيل تبث فيديو جديدا لـ يحيى السنوار في غزة قبل استشهاده بأيام (فيديو)

ترامب: أطالب حماس بتسريع تسليم جثث الرهائن.. وإسرائيل لم تخرق اتفاق غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غارات إسرلئيلية غزة مدينة غزة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال حماس مجمع الشفاء الطبي نتنياهو

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

أكسيوس: مسؤول أمريكي يحذر الاحتلال من خرق وقف إطلاق النار في غزة

أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترج استئناف الهجمات على غزة ونتنياهو يطلب التنسيق مع الأمريكيين

وفد مجلس الكنائس العالمي: نقدر دور مصر في وقف حرب غزة

الأكثر قراءة

الاتحاد يتقدم على النصر 2-1 في شوط أول مثير

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

على متنها 220 راكبا، اندلاع حريق هائل في فندق سياحي بنيل الأقصر (صور)

يعرض قريبا، منصة شاهد تروج لمسلسل سنجل ماذر فاذر

جيش الاحتلال يبدأ هجوما على قطاع غزة، وكاتس يتوعد حماس بدفع ثمن باهظ

الأرصاد تحذر من الشبورة وانخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads