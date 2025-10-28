هيئة البث الإسرائيلية: 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش خلال عام ونصف العام

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن معطيات صادمة تتعلق بالصحة النفسية داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم توثيق 279 محاولة انتحار بين الجنود خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، في مؤشر متزايد على عمق الأزمة النفسية التي يعيشها العسكريون.

تصاعد مقلق في معدلات الانتحار داخل جيش الاحتلال

وفقًا للتقرير، فإن المحاولات المسجّلة تمثل زيادة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يثير قلق القيادات العسكرية والإسرائيلية من تأثيرات الحرب الطويلة على غزة والخدمة الميدانية المكثفة على الحالة النفسية للجنود.

وأوضحت الهيئة أن عددًا من المحاولات انتهى بالوفاة فعلًا، فيما تم إنقاذ آخرين بعد تدخل طبي أو نفسي عاجل.

تداعيات الحرب والضغط النفسي

ويربط محللون نفسيون إسرائيليون هذا الارتفاع الحاد بظروف الحرب المتواصلة، وفترات الخدمة الممتدة، وشعور بعض الجنود بالإجهاد النفسي وفقدان المعنى، خاصة في ظل ما يصفه بعض المراقبين بـ"أزمة الثقة داخل المؤسسة العسكرية".

كما أشار التقرير إلى أن وحدات المشاة والمقاتلين كانت الأكثر تأثرًا، بسبب احتكاكها المباشر بجبهات القتال والعمليات اليومية داخل غزة والضفة الغربية.

تحركات داخل الجيش الإسرائيلي

ردًا على هذه الأرقام، أطلق الجيش الإسرائيلي برامج دعم نفسي عاجلة، تضمنت خطوط اتصال سرية للمساعدة النفسية، وتوسيع عمل أقسام الاستشارة داخل القواعد العسكرية، إلا أن الخبراء يرون أن تلك الخطوات ما زالت غير كافية لمعالجة جذور الأزمة.

حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار

في سياق متصل قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: إنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين.

حماس: نتنياهو يحاول خرق اتفاق غزة

وأضاف: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية، بينما "حماس" تقوم بجهد ميداني متواصل لإعادة الجثامين، وعملية التنقيب تجري حاليًا في أماكن عدة داخل قطاع غزة.

واختتم: إسرائيل لا يروق لها أن يسير الاتفاق كما هو مخطط فتلجأ إلى وضع العراقيل.

وشدد: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه وفي صلب هذا الالتزام تسليم باقي الجثامين ونعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك

