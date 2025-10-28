أكسيوس: مسؤول أمريكي يحذر الاحتلال من خرق وقف إطلاق النار في غزة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مسؤولًا أمريكيًا أطلع الجانب الإسرائيلي على موقف واشنطن من الوضع الحالي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترى أن حماس ارتكبت أي خرق يستوجب الرد العسكري في الوقت الحالي.

تحذير مباشر لإسرائيل

وقال المسؤول الأمريكي إن اتخاذ إسرائيل لأي تدابير قد تُعتبر تصعيدية من شأنه أن يدفع وقف إطلاق النار في غزة إلى حافة الانهيار، مشددًا على أهمية التحرك بحذر لضمان استمرار التهدئة الإنسانية والميدانية.

الرسائل الأمريكية والإسرائيلية

وأطلع المسؤول الإسرائيليين على تقييم واشنطن بأن الوضع الحالي تحت السيطرة ولا يتطلب ردًا عسكريًا فوريًا.

جاء هذا التحذير في إطار اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تثبيت وقف النار وحماية المدنيين في القطاع.

تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد سلسلة هجمات واشتباكات محدودة بين حماس والقوات الإسرائيلية، وسط جهود دولية وعربية للحفاظ على اتفاق غزة، ومنع انزلاق الوضع نحو تصعيد واسع يهدد الاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.