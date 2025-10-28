الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: مسؤول أمريكي يحذر الاحتلال من خرق وقف إطلاق النار في غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مسؤولًا أمريكيًا أطلع الجانب الإسرائيلي على موقف واشنطن من الوضع الحالي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا ترى أن حماس ارتكبت أي خرق يستوجب الرد العسكري في الوقت الحالي.

تحذير مباشر لإسرائيل

وقال المسؤول الأمريكي إن اتخاذ إسرائيل لأي تدابير قد تُعتبر تصعيدية من شأنه أن يدفع وقف إطلاق النار في غزة إلى حافة الانهيار، مشددًا على أهمية التحرك بحذر لضمان استمرار التهدئة الإنسانية والميدانية.

الرسائل الأمريكية والإسرائيلية

وأطلع المسؤول الإسرائيليين على تقييم واشنطن بأن الوضع الحالي تحت السيطرة ولا يتطلب ردًا عسكريًا فوريًا.

جاء هذا التحذير في إطار اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تثبيت وقف النار وحماية المدنيين في القطاع.

تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد سلسلة هجمات واشتباكات محدودة بين حماس والقوات الإسرائيلية، وسط جهود دولية وعربية للحفاظ على اتفاق غزة، ومنع انزلاق الوضع نحو تصعيد واسع يهدد الاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس إسرائيل مسؤول امريكي اتفاق غزة اتفاق وقف اطلاق النار غزة حماس

مواد متعلقة

حماس: نطلب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتسهيل استخراج ما بقي من جثث أسراه

حماس: نتنياهو يحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمبررات واهية

بن غفير لـ نتنياهو: إعط الأوامر بالقضاء على حماس لهذا السبب

الأكثر قراءة

ما هي الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة؟ الإفتاء تجيب

القادسية يتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بثلاثية أمام الحزم

رونالدو ضد بنزيما، التشكيل الرسمي لمباراة النصر والاتحاد بكأس خادم الحرمين

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك

تأجيل محاكمة 20 متهما في قضية منصة FBC الإلكترونية

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للرخصة A8 (صور)

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يوازن الآباء بين الحزم واللين في تربية الأبناء دون قسوة؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

لماذا يكره الشيطان توبة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد العسكري بغزة