أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يقترج استئناف الهجمات على غزة ونتنياهو يطلب التنسيق مع الأمريكيين

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكى، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن نقاش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الرد على الحركة في غزة انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

جيش الاحتلال يقترح استئناف الهجمات على غزة

وتابع المسؤول وفق الموقع الأمريكى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدم حزمة من خطوات الرد تتضمن استئناف الهجمات على غزة.

وأفاد أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده، أن نتنياهو أشار في ختام الاجتماع لضرورة التنسيق مع الأمريكيين لتحديد الخطوات الممكنة للرد على مزاعم خروقات حماس لاتفاق تبادل الأسرى.



وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، اجتماعات مع قادة من وزارة الحرب لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ”انتهاكات” لوقف إطلاق النار في أعقاب إعلان تل أبيب تسلمها رفات أسير من غزة سبق أن أعيدت جثته ودفنت في إسرائيل.

مكتب نتنياهو يزعم انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار

واتهم مكتب نتنياهو، حماس بانتهاك وقف إطلاق النار بعد أن تسلمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية عبر الصليب الأحمر جثة المحتجز الذي عثر عليه خلال عمليات البحث في حي التفاح بمدينة غزة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال قررت وقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بغزة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن اسرائيل لن تتأخر في الرد.

في المقابل، قال مصدر قيادي في حماس، إن الاحتلال يضع عراقيل أمام عمليات البحث ويختلق الأكاذيب لتنفيذ “نيات عدوانية”، داعيا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.

وذكر القيادي بالحركة، أن جيش الاحتلال يرفض دخول طواقم مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة إلى مناطق شرق غزة، للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أن روايات الاحتلال بشأن تباطؤ المقاومة في البحث عن الجثث كاذبة ومضللة، مؤكدا أن الاحتلال يختلق ذرائع كاذبة في ملف جثامين الأسرى.

