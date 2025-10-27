مكتب نتنياهو يعلن تسلم جثة أحد الأسرى داخل غزة عبر الصليب الأحمر

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثة أحد الأسرى الإسرائيليين.

الصليب الأحمر يسلم جثة الأسير الإسرائيلي

وأوضح البيان أن عملية التسليم تمت بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، دون الكشف عن هوية الأسير أو ظروف استعادته، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تجري فحوصات للتأكد من هوية الجثمان.

إعلان كتائب القسام عن جثة الأسير الإسرائيلي

يأتي هذا التطور بعد إعلان كتائب القسام في وقت سابق اليوم، عن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في حي التفاح بمدينة غزة، مؤكدة نيتها تسليمه في تمام التاسعة مساء بتوقيت القطاع.

تُعد هذه العملية جزءًا من جهود تبادل الجثامين والأسرى الجارية بوساطة الصليب الأحمر وعدد من الأطراف الإقليمية، في وقت تشهد فيه مفاوضات متعثرة بشأن اتفاق شامل لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.