خارج الحدود

ترامب: أطالب حماس بتسريع تسليم جثث الرهائن.. وإسرائيل لم تخرق اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين: إن الولايات المتحدة تريد من حماس تسريع عملية تسليم جثث الرهائن، مؤكدًا أن إسرائيل لم تخترق الاتفاق المبرم بين الطرفين، على حد قوله.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث العبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من المناطق التي تجري فيها حركة حماس عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصف فيه المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، تعامل المجتمع الدولي مع القضية بأنه انتقائي، قائلًا: “يتباكى العالم على جثث عدد من جنود الاحتلال الصهيوني، ويتعامى عن جثث عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب”.

وأشارت تقارير إعلامية فلسطينية إلى أن قطاع غزة يشهد أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، موضحة وجود 70 مليون طن من الركام و20 ألف قنبلة لم تنفجر.

