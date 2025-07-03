جثث النازحين تفحمت، غارات إسرائيلية تستهدف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم الخميس، مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال غرب مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين.

وأسفرت الغارات عن استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيًّا، وفق ما أكده مصدر طبي في مستشفى الشفاء، إلى جانب وقوع عدد من الجرحى.

اندلاع النيران بعد قصف طائرات الاحتلال، مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة pic.twitter.com/2ITTtpElS9 July 2, 2025

وأشارت المصادر، إلى أن جثامين عدد من الشهداء انتُشلت متفحمة من بين أنقاض المدرسة عقب القصف العنيف، وسط استمرار عمليات البحث تحت الركام.



كما استهدف جيش الاحتلال في منطقة حارة المجايدة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في سياق تصعيد متواصل يستهدف أماكن الإيواء ومراكز تجمع المدنيين.

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