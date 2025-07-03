الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

جثث النازحين تفحمت، غارات إسرائيلية تستهدف مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة (فيديو)

من القصف الإسرائيلي
من القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، فجر اليوم الخميس، مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال غرب مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين.

وأسفرت  الغارات عن استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيًّا، وفق ما أكده مصدر طبي في مستشفى الشفاء، إلى جانب وقوع عدد من الجرحى.

وأشارت المصادر، إلى أن جثامين عدد من الشهداء انتُشلت متفحمة من بين أنقاض المدرسة عقب القصف العنيف، وسط استمرار عمليات البحث تحت الركام.


كما استهدف جيش الاحتلال في منطقة حارة المجايدة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في سياق تصعيد متواصل يستهدف أماكن الإيواء ومراكز تجمع المدنيين.

 

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