مدير الشفاء الطبي: قطاع غزة بلا مستلزمات طبية حتى هذه اللحظة

غزة
غزة

 أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، اليوم، أن المستلزمات الطبية الأساسية لم تصل حتى الآن، مؤكدًا أن "لا شيء يُذكر" دخل إلى القطاع رغم الحاجة الإنسانية المتفاقمة.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لا يمكن الحديث عن أي انفراجة حقيقية داخل المنظومة الصحية، التي تعاني من شلل شبه كامل جراء الحصار والعدوان المستمر".

وتابع: عشرات الآلاف من المرضى ينتظرون الخضوع لعمليات جراحية منذ سنتين، موضحًا أن معظم قطاع غزة يعاني من المجاعة مما يفاقم الهشاشة الصحية للسكان.

وقبل وقت سابق واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و3 نساء، كانوا في طريق العودة إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

