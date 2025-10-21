ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة

شهدت مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ارتفاعًا في عدد الإصابات بمرض الجدري المائي بين التلاميذ، حيث سُجلت 24 حالة إصابة حتى اليوم، بعد أن كانت الإصابات قد بدأت قبل أيام بـ 12 تلميذًا فقط، ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

الاصابات فى فصول متفرقة

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإصابات جاءت في فصول متفرقة داخل المدرسة وليست في فصل واحد، موضحًا أنه تم منح التلاميذ المصابين إجازة حتى تمام شفائهم منعًا لانتشار العدوى بين باقي الطلاب.

وأشار وكيل التعليم إلى أن مديرية الصحة تتابع جميع الحالات بشكل دوري، مؤكدًا أن الحالة الصحية لجميع التلاميذ مطمئنة، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الصحة والتعليم لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المدرسة.

