الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على قاتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية

متهم
متهم

تمكنت وحدة مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض على المتهم "ر.أ.م"، لاتهامه بقتل طليقته "صابرين ممدوح" البالغة من العمر 26 عامًا، أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بحي الزيتون بمدينة السادات.

مقتل سيدة على يد طليقها بالمنوفية

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بقيام رجل بإنهاء حياة طليقته أمام إحدى المدارس بحي الزيتون، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم "ر.أ.م" مقيم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تربص بالمجني عليها أثناء تواجدها أمام المدرسة، واعتدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مدينة السادات بالمنوفية مستشفى السادات العام محافظة البحيرة

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي

صحة المنوفية تكشف نتائج فحص 500 تلميذ بعد رصد إصابات بالجدري المائي

ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة

تعليم المنوفية تستحدث اختبارات إملاء لتلاميذ الابتدائي

ضبط ألف لتر سولار مدعّم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

لافتة حب تثير الجدل في المنوفية “يا مانجة المانجة لا هي فص ولا عويس”

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

لجميع الخطوط، تعريفة الركوب الجديدة بالمنوفية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية