القبض على قاتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز السادات بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض على المتهم "ر.أ.م"، لاتهامه بقتل طليقته "صابرين ممدوح" البالغة من العمر 26 عامًا، أثناء انتظارها خروج أبنائها من المدرسة بحي الزيتون بمدينة السادات.

مقتل سيدة على يد طليقها بالمنوفية

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بقيام رجل بإنهاء حياة طليقته أمام إحدى المدارس بحي الزيتون، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم "ر.أ.م" مقيم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تربص بالمجني عليها أثناء تواجدها أمام المدرسة، واعتدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

