القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بحدائق أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا خادشًا للحياء العام، بما يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية.

جاء ذلك بعد رصد نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبين قيامها ببث محتوى غير لائق بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوى على مقاطع الفيديو والدلائل التى تثبت ممارستها لهذا النشاط.

وبمواجهتها، أقرت بما نُسب إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

