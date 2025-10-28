الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية وتضبط المتورطين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، انتهى بتبادل الاعتداء بالأسلحة البيضاء.

المرور ينتهي من رفع آثار حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بحاجز على الطريق السياحي

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية