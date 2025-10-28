الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية وتضبط المتورطين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، انتهى بتبادل الاعتداء بالأسلحة البيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب ما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

