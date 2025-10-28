الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ضبط 3 أشخاص لإدارتهم كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

ضبط 3 أشخاص لإدارتهم
ضبط 3 أشخاص لإدارتهم كيانًا تعليميًا وهميًا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية وتضبط المتورطين

المرور ينتهي من رفع آثار حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بحاجز على الطريق السياحي

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

